Doações vindas dos EUA e de Portugal já estão a caminho do RS

Donativos dos EUA já são nove toneladas. Materiais diversos arrecadados nos Estados Unidos estão armazenados em cinco armazéns portuários em Miami, e virão ao Brasil por via marítima. A empresa Maersk é responsável pela inspeção e envio.

Doações enviadas não serão taxadas pela Receita. Para esses casos, o órgão aplicará a "Receita Via Rápida", que permitirá a chegada mais veloz das doações ao RS, mesmo sendo mercadoria vinda de outros países.