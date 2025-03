PT transforma sucessão interna num processo de autofagia

Ao transferir Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde, entregando a Gleisi Hoffmann a pasta que cuida da articulação política do Planalto, Lula imaginou que enxaguaria a roupa suja da sucessão interna do PT. Mas a lavagem de roupa prosseguiu. O petismo briga consigo mesmo. Transformou a escolha do novo presidente da legenda, marcada para julho, num processo de autofagia. O que está em disputa é a coordenação do projeto Lula-2026.

Nesta segunda-feira, dia em que Padilha e Gleisi começam a dar expediente nas novas funções, o circo do PT pega fogo. O fósforo foi riscado na quinta-feira da semana passada. Em reunião no apartamento de Gleisi, com a presença de Lula, aliados da nova articuladora do Planalto empilharam razões para evitar que o comando do PT caia nas mãos de Edinho Silva, o predileto do presidente. O encontro seria reservado. Mas a aversão a Edinho ganhou o noticiário.

Neste domingo, numa reunião partidária na cidade paulista de Matão, Edinho levou os lábios ao trombone. Disse estar "indignado". Considera que "Lula foi usado", pois a reunião foi convocada a pretexto de construir a "unidade" partidária e foi "vazada para a imprensa como instrumento de luta interna."