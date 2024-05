Neto leva avó com demência para ver casa após enchente: 'Quem arrancou?'

''Hoje vim aqui para me despedir do meu sonho'', mostra Guilherme durante gravação. O vídeo circulou pelas redes sociais e algumas pessoas decidiram criar uma vaquinha para reconstruir a moradia, que já conta com R$ 53 mil.

Com a inundação, eles também dizem ter perdido a cama adaptada, a cadeira de rodas e de banho da idosa. ''Dói ver tudo no chão, coberto de lama, tudo aquilo que levamos anos para conquistar'', conta Daniele Feil, mãe dos filhos de Guilherme.