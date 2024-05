Sob a mira de snipers: voluntário relata coação para retirar armas no RS

Vedovatto conta que ajudou a retirar as armas do aeroporto.

O que nos tranquilizou foi que o ponto de encontro era na PRF da BR-390. Pensei: 'Se for um sequestro, eles não vão fazer na frente da Polícia Rodoviária Federal'. Chegamos lá, colocamos nosso barco na água e fomos até o armazenamento de cargas e exportações do aeroporto. Começamos a navegar e chegamos em um determinado ponto que ela falou assim: 'Não mexam mais no celular, guardem, não façam qualquer tipo de movimento brusco, porque vocês estão entrando na linha de tiro dos snipers'.

De fato, vimos atiradores de elite em cima dos prédios. Continuamos na região do aeroporto, onde vimos bastante policiais federais. Chegamos até o local de armas e, a princípio, ela disse que era algo extremamente sigiloso, que somente nós sabíamos, mas ela, a doutora [a médica], pediu colete à prova de balas para gente e foi negado essa possibilidade. Viramos escudo humano deles.

O que diz a Taurus

A Taurus é uma Empresa Estratégica de Defesa, credenciada pelo Ministério da Defesa, atua há 85 anos de acordo com as diretrizes legais e regulatórias, e esclarece que a operação de retirada das armas no aeroporto foi coordenada na parte fluvial pelo Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (COT) e na parte terrestre com veículo de transportadora credenciada pelo Exército Brasileiro, escoltada por dois veículos de segurança privada armados e acompanhada por três viaturas da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A conferência e manuseio das armas foram feitas por 12 funcionários da Taurus, da área de logística, devidamente capacitados. A empresa desconhece a participação de voluntários e vai levantar os fatos junto às autoridades policiais que participaram da operação.

O que diz a PF

A retirada das armas que estavam depositadas no Aeroporto Internacional Salgado Filho foi coordenada pela Polícia Federal, em articulação com a Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e com a empresa proprietária da carga e as pessoas contratadas por ela, sendo esses, exclusivamente, os participantes envolvidos com a logística de remoção do armamento.