Datena diz que sairá candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB

O UOL apurou que Datena afirmou ter "disposição" para ser candidato em jantar com tucanos há cerca de 15 dias. No encontro — que reuniu o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo e outros caciques —, o apresentador viu pesquisas que revelam que ele pode vencer as eleições.

Apresentador mantém contato diário com nomes do PSDB. Em breve, ele deve participar de um encontro para definir a data de anúncio de sua candidatura e outros detalhes. Até o momento, não há um prazo definido para isso acontecer.

Datena ensaia disputar eleição pela 5ª vez

O PSDB é o 11º partido de Datena. Além do PSB, ele tem passagens pelo PT, onde ficou 23 anos, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, PSC e PDT.

É a quinta vez que o jornalista ensaia disputar uma eleição. Nas outras vezes, ele acabou desistindo no meio do processo. Em 2022, ele estava filiado ao PSC e disputaria eleição no palanque com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador de São Paulo, mas não foi até o final com a decisão.



