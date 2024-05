Lula nomeia Pimenta como 'autoridade' e Laércio Portela, interino da Secom

Pimenta é gaúcho. Ele nasceu em Santa Maria (RS) e foi vereador na cidade no começo da década de 1990. É o ministro do Planalto que mais acompanha as ações no Sul do país.

Na Secom, a indicação de Laércio Portela teria partido do próprio Pimenta. O novo ministro interino foi editor de política do jornal Diário de Pernambuco, assessor de comunicação do Ministério da Saúde e secretário-adjunto de imprensa da Presidência da República. A previsão é que ele assuma o cargo até o começo da semana que vem.

As nomeações foram publicadas nesta quarta (15) em edição extra do Diário Oficial da União. A previsão é que Pimenta fique no cargo de quatro a seis meses — mas o período pode se estender.

Estado tenta voltar à normalidade

Lula passou o dia no Rio Grande do Sul, com Pimenta e outras autoridades. Em seus discursos, eles defenderam a pacificação entre os Poderes e entre os entes federativos para garantir a ajuda ao estado. Falas vieram após atritos entre o governo federal e o estadual, comandado por Eduardo Leite (PSDB).

Governo do Estado inaugurou hoje Centro Administrativo de Contingência. Com a sede administrativa do Poder Executivo indisponível por conta das enchentes, o novo espaço recebeu os gabinetes de governador, vice e secretários.