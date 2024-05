Polícia encontra 51 quilos de cocaína e crack em carreta com doações ao RS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina encontram 51 quilos de cocaína e crack em carreta com doações para o Rio Grande do Sul. De acordo com as autoridades, o veículo tinha uma credencial de ajuda humanitária expedida pela Defesa Civil e um adesivo com os dizeres SOS Rio Grande do Sul. O caso aconteceu na manhã deste sábado (18).

O que aconteceu

O veículo foi interceptado pelas autoridades na rodovia estadual SC-480, em São Domingos (SC). As drogas estavam dentro do estepe da carreta, onde os policiais encontraram dezenas de tabletes de cocaína e crack.

A carreta transportava aproximadamente 20 toneladas de doações, arrecadados de forma correta pela Defesa Civil, no Paraná. O veículo tinha placa de Cascavel (SC).