RS tem 130 prisões em meio à tragédia; maioria em abrigos e áreas afetadas

As forças de segurança do Rio Grande do Sul registraram ao menos 130 prisões em maio — em meio às enchentes que atingem o estado. Além de lidar com o aumento do nível da água, moradores de cidades atingidas relatam insegurança e medo.

O que aconteceu

As 130 prisões foram realizadas entre 2 e 18 de maio, segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública. As ações foram realizadas pelas equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil. As chuvas e as inundações atingem municípios gaúchos desde 27 de abril.

O governo gaúcho informou que atua para combater crimes como furtos nas ruas, em comércios e nas casas esvaziadas. Nas áreas alagadas, o patrulhamento das equipes da Brigada Militar é feito com auxílio de botes e barcos. Há mais de 76 mil pessoas em abrigos.