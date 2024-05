'Parece comida que porco come', dizem vítimas da chuva em abrigo no RS

"Parece comida que nem porco come. Gelada e azeda." A avaliação é de quem entende do assunto. Carolina Freitas, 30, trabalhava como auxiliar de cozinha. Hoje, é uma das 6,5 mil pessoas que estão alojadas no abrigo que mais recebeu pessoas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, na Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

O UOL teve permissão de entrar em um dos ginásios do abrigo por 30 minutos na tarde desta segunda-feira (20). Somente nesse período, além da auxiliar de cozinha, outras quatro pessoas que estão no abrigo aberto pela universidade reclamaram da qualidade da comida servida no local. Duas delas afirmaram que seus filhos passaram mal após consumir alimentos levados até eles.

A Ulbra serve quatro refeições diariamente a quem está no abrigo: café da manhã (das 8h às 9h), almoço (das 12h às 13h30), lanche da tarde (das 16 às 17h) e jantar (das 21h às 22h30). Ao todo, o campus de Canoas da Ulbra chegou a abrigar mais de 8 mil pessoas desalojadas e desabrigadas ao mesmo tempo no último mês.