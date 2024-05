Ruas de bairros pobres de São Leopoldo viram canais após enchente

As ruas do bairro Rio dos Sinos, atuais canais de água, estão sendo cortadas a todo momento por barqueiros. Esses homens, moradores do local, perderam tudo na enchente, mas decidiram dedicar mais de 10 horas do dia, diariamente desde o dia 4, para levar e trazer moradores, comida e insumos. Um deles é Ronaldo Barbosa de Brito, 53, empresário que tem uma empresa de manutenção predial no bairro. Ele conta que perdeu tudo dentro de casa e também na empresa. "Não deu tempo de tirar nada. Tinha seis carros na minha empresa, mas só deu tempo de sair de casa sem riscos maiores", disse.

Nasci aqui, me criei aqui. É algo desconhecido o que a gente tá enfrentando. Todo mundo aqui perdeu tudo. Tudo. Não sobrou nada.

Ronaldo Barbosa de Brito

Sobrou solidariedade entre os vizinhos. A cada esquina onde havia trecho de asfalto aparente, pessoas esperavam por um dos barqueiros. Muitas delas estão em abrigos e foram até o local neste domingo para ver como está a casa onde vivia e se ainda é possível retirar algum item, como roupas. . "Eventualmente, hoje, eu vi um caminhão do Exército aqui. Nós não estamos recebendo apoio de ninguém. Apenas voluntários", afirmou o barqueiro João Carlos da Silva, 53.

19.mai.2024 - Borracheiro ilhado em São Leopoldo (RS) Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Prefeito diz que população foi avisada com antecedência. Ary Vanazi (PT), afirmou nesta segunda-feira (20) ao UOL que as pessoas foram avisadas sobre a cheia e que as que ficaram ilhadas foram aquelas que decidiram não sair de casa.

Assistência à população. Prefeito garante que população local não está desassistida e que, em conjunto com o Exército, tem entregado comida e água a esses moradores - o que os moradores negam. Vanazi ainda citou que a previsão é de que, com o funcionamento das bombas d'água, boa parte da cidade deixe de estar inundada até sexta-feira (24).