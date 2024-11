'Sua curiosidade valeu': o recado na garrafa que viajou no mar por 16 anos

Na carta, Johnson agradecia ao "sortudo" que encontrasse a garrafa e revelava sua proposta. "Obrigado por recuperar esta garrafa e reservar um tempo para ver o que havia dentro. Para que valha a pena participar do meu experimento, enviarei a você US$ 20 após o recebimento desta mensagem." Ele também pedia que a pessoa que encontrasse o bilhete enviasse um e-mail informando quando e onde achou a garrafa.

Parabéns! Sua curiosidade valeu a pena. Obrigado por recuperar essa garrafa e tirar um tempo para ver o que tem dentro. Tenho lançado garrafas como essa em vários oceanos, em diferentes locais ao redor do mundo, na esperança de que pessoas como você as encontrem e as retornem para mim nos Estados Unidos. Joguei essa garrafa no Oceano Atlântico em 3/11/2008, a aproximadamente 129 quilômetros a leste de Salvador, no Brasil. Gostaria que você me respondesse esta mensagem para eu saber quão longe e por quanto tempo essa garrafa viajou. Para fazer valer a pena seu tempo participando do meu experimento, vou te enviar US$ 20 (vinte dólares) após o recebimento desta mensagem. Por favor, certifique-se de incluir seu nome e endereço. Novamente, obrigado por participar do experimento, espero saber detalhes sobre como você se deparou com essa mensagem na garrafa.

Carta na garrafa de vinho enviada da costa brasileira e encontrada na Austrália Imagem: Reprodução/Facebook/Chris van Kempen

O objetivo era estudar as correntes marítimas e descobrir até onde essas "mensageiras improváveis" poderiam chegar. Em entrevista à ABC Radio Melbourne, Johnson expressou surpresa ao saber que a garrafa percorreu tamanha distância e chegou à Oceania. "Minha esposa e eu fizemos muitos cruzeiros. Não me lembro desta garrafa específica, mas é incrível saber que ela foi parar na Austrália", contou.

O americano contou que jogou dezenas de garrafas similares nos oceanos ao longo de suas viagens de cruzeiro. Johnson também contou que essa é a segunda vez que alguém encontra uma de suas garrafas com bilhetes. Já Tony, que encontrou o objeto e compartilhou sua descoberta, ainda não revelou se pretende reivindicar o prêmio de US$ 20 prometido por Johnson.