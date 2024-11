'Cadáver virou produto', diz dirigente de sindicato sobre cemitérios em SP

Ministro determinou que a cobrança dos serviços respeitem um teto. Pela decisão, os valores cobrados devem respeitar o limite dos preços anteriores à privatização atualizados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Dino considerou tema urgente e entendeu que problemas apontados na ação do partido representam "graves violações" a direitos básicos. Para embasar a decisão, o ministro chegou a mencionar o caso de uma família que não conseguiu enterrar uma criança recém-nascida, pois a empresa responsável pelo cemitério cobrava R$ 12 mil pelo serviço. O caso foi revelado em audiência pública na presença do presidente da SP Regula, órgão responsável por fiscalizar serviços privatizados, no último dia 12, na Câmara Municipal de São Paulo.

O caminho trilhado até agora possui fortes indícios de geração sistêmica de graves violações a diversos preceitos fundamentais, entre os quais, a dignidade da pessoa humana, a obrigatoriedade de manutenção de serviço público adequado e plenamente acessível às famílias. Decisão do ministro Flávio Dino, do STF, no domingo (24)

Alteração de preços deve passar a valer imediatamente. Segundo a assessoria do ministro Flávio Dino, a decisão judicial deve ser cumprida a partir do momento em que a Prefeitura de São Paulo fosse notificada, o que ocorreu na segunda-feira (25).

Ação será analisada em plenário virtual. Os demais ministros do STF darão seus votos sobre o caso em plenário virtual, com julgamento marcado para começar no próximo dia 6 de dezembro e seguir até o dia 13 do mesmo mês.

"Decisão formidável", avaliou dirigente do Sindsep. "A ação se utiliza da Constituição Federal que prevê o respeito à dignidade humana. Imagine que você não pode enterrar o seu ente por um preço justo e é achacado na hora de enterrá-lo. De fato, isso é uma afronta à dignidade humana. Então, consideramos a medida acertadíssima e esperamos que o STF mantenha a decisão e, depois, julgue o fim da concessão, que é maléfica aos munícipes de São Paulo", afirmou Batista.