Policiais ligados a Andrade pediam propina para soltar presos, diz MP

Esquema criminoso acontecia em prisões realizadas na 34ª DP de Bangu. Os quatro agentes de segurança investigados também estavam envolvidos na operação de jogos de azar na zona oeste da cidade, segundo a denúncia do MP.

Polícia chegou até policiais e agente após analisar material apreendido em outra operação. Segundo o MPRJ, dados que ligavam os policiais a Andrade estavam em um celular apreendido na operação Quarto Elemento, que apurava corrupção na polícia.

Secretaria vai abrir apuração para "verificar as responsabilidades do servidor no caso". Ao UOL, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou que está à disposição do MP e da PCERJ para contribuir com a investigação.

O UOL buscou a Polícia Civil e a para saber se procedimento foi aberto para investigar os agentes supostamente envolvidos no esquema. O espaço segue aberto para posicionamento.

Andrade foi preso e denunciado por assassinato

Bicheiro foi preso em 29 de outubro por suspeita de ordenar assassinato de rival. Ele foi denunciado pelo MP como mandante da morte de Fernando Iggnacio Miranda, assassinado em um heliporto no Recreio dos Bandeirantes em 2020 em um heliporto no Recreio dos Bandeirantes.