PR: Corpo é encontrado após cão mexer em cova; vítima pode ser adolescente

A família de uma adolescente desaparecida reconheceu a vítima. Apesar dos exames periciais ainda estarem em andamento, familiares de uma jovem de 17 anos afirmam que o corpo é da adolescente, baseado em tatuagens preservadas.

O corpo foi encontrado sem blusa, mas vestido com uma calça. Ele estava enrolado em um cobertor e por um fio. "A suspeita é que, após a morte da vítima, ela foi retirada da primeira cova, com a ajuda do fio, e colocada em uma segunda, mais funda", disse o delegado.

Gustavo Timossi afirmou que ainda avalia se ouve o proprietário da fazenda onde o corpo foi encontrado. Isso porque, se a identificação da adolescente for confirmada, a Polícia Civil já avançava em outras linhas de investigação que indicam as circunstâncias do crime.