Dino autoriza R$ 370 mi em emendas para cumprimento do mínimo da saúde

Fato mostra "preocupante dependência de gastos vinculados a emendas", que "não se articulam com ações planejadas no SUS", diz Dino. "Ao contrário, tem prevalecido nas emendas o caráter fragmentário, inclusive sem levar em conta indicadores sanitários objetivos, além dos terríveis casos de improbidade já identificados ou ainda em investigação", diz a decisão do ministro do STF.

Em sua decisão, Dino diz que há "uma grave colisão de direitos e obrigações constitucionais". De um lado, diz Dino, está "a imperativa adequação das emendas parlamentares ao devido processo orçamentário", que levou o ministro a bloquear as "emendas de comissão". De outro lado, a necessidade de atingir o piso constitucional, "sendo que o Poder Executivo alega que somente com um determinado montante de 'emendas de comissão' isso se torna possível."

Em um trecho da decisão, o ministro chama a situação atual de "balbúrdia orçamentária". Dino disse que as decisões do STF sobre as emendas "visam a que tenhamos uma melhor alocação de recursos, seja pelo aspecto da eficiência, seja no tocante à transparência e à rastreabilidade".

Ministro determinou que comissões de saúde no Congresso deem respaldo para as emendas específicas que serão liberadas. Isso deve ocorrer até 31 de março de 2025. Sem esse procedimento, a autorização dada hoje por Dino para liberação das verbas poderá ser suspensa.

Emendas parlamentares — por sua configuração atual — não se articulam com ações planejadas nas instâncias de direção do SUS. Ao contrário, tem prevalecido nas emendas o caráter fragmentário, inclusive sem levar em conta indicadores sanitários objetivos, além dos terríveis casos de improbidade já identificados ou ainda em investigação. (...)