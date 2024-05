Homem atingido por aparelho de 150 kg em academia volta a mexer dedos

Ele estava sentado de costas para o agachamento hack, quando a estrutura de 150 quilos caiu sobre suas costas. O resultado foi uma lesão na coluna e na medula, deixando-o com menos de 1% de chance de voltar a andar. O acidente ocorreu em agosto do ano passado.

Ao UOL, no mês passado, Regilânio já havia comemorado o fato de conseguir realizar algumas tarefas sozinho. "Toda a reabilitação, graças a Deus, está evoluindo bem. Antes eu não conseguia nem me transferir da cama para cadeira, tinha ajuda de duas pessoas. Agora eu entro e saio do carro sozinho, tomo banho sozinho. E consigo ficar em pé com as botinhas e o andador, dando passadas dentro de casa", avaliou.

Ele deixou claro que ainda espera voltar a andar, e tenta retomar o máximo que consegue da antiga vida. Um exemplo é ir à academia.

Volta à academia

Desde o final do ano passado ele treina em uma rede diferente daquela em que sofreu o acidente, com o auxílio de um professor. No início, teve dificuldade de superar o trauma.