Preços do milho em MT acumulam alta superior a 60% em 12 meses, diz Imea

São Paulo, 26 - A redução de 5,50 milhões de toneladas na safra 2023/24 de milho de Mato Grosso continua impulsionando as cotações do cereal no Estado, que registraram alta de 61,94% nos últimos 12 meses. Segundo relatório do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o preço do cereal disponível alcançou média de R$ 57,17 por saca na semana de 18 a 22 de novembro.A tendência de alta tem se mantido desde setembro, com novo avanço de 0,67% na última semana, sustentado pela forte demanda interna. O Imea indica que este cenário de preços firmes deve persistir no curto prazo, dado o atual equilíbrio entre oferta restrita e consumo aquecido no Estado. O instituto pondera, contudo, que fatores externos podem pressionar as cotações.A conclusão da colheita americana e o consequente aumento da oferta global tendem a pesar sobre os preços na CME-Group, podendo se refletir no mercado brasileiro. Esse movimento já é percebido na B3, onde os contratos recuaram 1,99% na semana, para R$ 72,78 por saca.No mercado de exportação, a paridade para julho/2025 apresentou ligeira alta de 0,13%, acompanhando a valorização de 0,52% registrada em Chicago, onde o suporte vem da forte demanda americana pelo cereal.