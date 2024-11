Metrô de SP: Linha 3-Vermelha voltou a funcionar? Veja situação agora

Os trens da linha 3-vermelha do Metrô de São Paulo operam com normalidade após os problemas na manhã desta terça-feira (26). Uma falha elétrica na região da estação Tatuapé gerou os transtornos no início do dia, segundo o Metrô.

O que aconteceu

Falha começou às 6h40. Um equipamento elétrico da via na região da estação Tatuapé foi danificado e ocasionou a desenergizacão no trecho, no sentido Corinthians-Itaquera, disse o Metrô.

Outra ocorrência dificultou a normalização. Às 8h10, após intervenção de uma equipe de manutenção as vias foram reenergizadas, porém, uma nova ocorrência na sequência afetou a circulação dos trens.