Situação do trem e Metrô de SP agora: veja como está circulação hoje (26)

Os trens da linha 3-vermelha do Metrô de São Paulo tiveram problemas e operaram com lentidão na manhã desta terça-feira (26). Houve uma interferência na via na região da estação Tatuapé. A situação está sendo normalizada desde às 10h, segundo a empresa.

O que aconteceu

Como começou o problema. Uma falha iniciada na estação Tatuapé teve impacto na extensão da linha, deixando as estações lotadas e trazendo danos para quem queria chegar ao local de trabalho e outros compromissos nesta manhã.

Segundo o Metrô, a operação dos trens está em processo de normalização desde às 9h40, no trecho entre as estações Santa Cecília e Corinthians-Itaquera. "Entre as estações Santa Cecília e Palmeiras-Barra Funda, há restrição de velocidade devido à presença de passageiros na passarela de emergência", diz o comunicado do Metrô no X, antigo Twitter.