Vídeo mostra mezanino da Cobasi sem água; animais morreram no subsolo

Um vídeo divulgado pelo Ibama mostra a vistoria feita pelo órgão na Cobasi de Porto Alegre, no último domingo (19). A Polícia Civil, Brigada Militar, bombeiros e a ONG Princípio Animal também participaram da visita no local onde animais morreram afogados após as enchentes que atingem a cidade.

O que aconteceu

Um trecho da imagem mostra os agentes entrando no mezanino da unidade. O local, como já havia dito a delegada Samieh Saleh ao UOL, não foi atingido pela água.

No vídeo é possível ver os representantes dos órgãos caminhando por um corredor, onde camas para animais, rações e outros produtos estão preservados.