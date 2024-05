Incêndio atinge loja em bairro afetado pelas enchentes em Porto Alegre

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de vidros no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Por volta das 22h15 (horário de Brasília), os bombeiros informaram que as chamas foram controladas.

O que aconteceu

Não há registro de feridos até o momento, informou o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A loja fica na avenida José Aloísio Filho, na esquina com a rua Ely Leite Urdapilleta.

Loja de vidros automotivos queimou por cerca de duas horas. Segundo os bombeiros, foram necessários 27 agentes e cinco caminhões-tanque para conter o fogo.