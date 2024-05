Casal que agrediu ladrões durante assalto tinha comprado carro há um dia

Apesar do susto, Luísa contou que o bairro costuma ser tranquilo. "É o horário que eu chego do serviço. Eu trabalho em um bar".

O casal tentou registrar BO no dia seguinte, mas foram informados que a delegacia estava sem sistema. "O policial disse que mesmo se o sistema estivesse funcionasse não iria registrar o BO porque eles não iriam atrás disso".

PM diz que foi acionada, mas não encontrou ninguém. "O Comando do 32º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais informa que houve uma solicitação noticiando um roubo por volta das 3h12 do dia 20/05, no bairro Jardim Europa, e viaturas que estavam no turno foram empenhadas no local da chamada, mas a solicitante não foi localizada", informou em nota a PM de Minas Gerais.

Por volta das 13h de hoje, o UOL questionou a PM sobre a atitude do policial, que teria dito que não registraria o BO. A matéria será atualizada se houver resposta.