Casal reage a tentativa de assalto e bate em dupla, que foge; veja vídeo

Mulher entra em ação e também ajuda a agredir os bandidos. Ela dá vários tapas e usa o capacete para atingir os dois homens que estavam na moto. Um terceiro rapaz, este sem camisa, sai da casa, entra na confusão e ajuda o casal a bater na dupla.

A gravação tem cerca de dois minutos de duração. Um dos homens sai caminhando, após receber um soco no estômago, e o outro sobe na moto e foge.

Não foi registrado boletim de ocorrência. A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) disse que não foi localizado um BO sobre o caso, mas orientou que as vítimas procurem uma delegacia mais próxima de casa para que medidas sejam tomadas.

PM diz que foi acionada, mas não encontrou ninguém. "O Comando do 32º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais informa que houve uma solicitação noticiando um roubo por volta das 3h12 do dia 20/05, no bairro Jardim Europa, e viaturas que estavam no turno foram empenhadas no local da chamada, mas a solicitante não foi localizada", informou em nota a PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais).