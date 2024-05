Padre Paciolli é denunciado pela segunda vez por importunação sexual no RJ

Ele chefiou a Igreja da PUC-Rio de 2016 a 2021, e deixou a Universidade em 2022. A Universidade disse que acompanha as investigações e está à disposição das autoridades. Alexandre também apresentou programas de televisão na TV Canção Nova, e já fez um programa dedicado às mulheres, ''mulheres de fé''. O UOL tentou contato com a TV e com a Arquidiocese, mas não obteve retorno.

A PUC-Rio disse que acompanha as investigações. A Universidade ressaltou que o padre não faz parte do quadro de funcionários e que está à disposição das autoridades. "A PUC-Rio ressalta, assim, o seu compromisso com a verdade, a justiça e, sobretudo, a integridade das pessoas", diz a nota.