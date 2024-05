Mortes na Cobasi: por que aves, roedores e outros pets ainda são vendidos?

Em 2019, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou um projeto de lei que proibia o comércio de animais de estimação em locais públicos, como em ruas, feiras e lojas não autorizadas. O descumprimento poderia ser considerado crime ambiental. O projeto de lei, no entanto, foi arquivado.

Em Porto Alegre, a lei municipal complementar nº 694, de 21 de maio de 2012, afirma que é proibido "expor, manter ou comercializar animal silvestre, salvo quando autorizado pelo órgão ambiental nacional competente", mas não cita animais domésticos. A lei também proíbe "expor animais em vitrinas de estabelecimentos comerciais" e exige que os animais sejam alimentados e tenham água fresca, ambientes arejados e acesso à luz do dia.

Existem movimentos que lutam para que seja proibida a venda de todos os tipos de animais em petshops. Não consigo estabelecer em quanto tempo vamos conseguir isso, mas estamos mais perto do 'sim' do que do 'não'. Sabemos que envolve interesses comerciais de produtores, criadores e lojistas e, no paralelo, o interesse pela proteção animal.

Após os acontecimentos no Rio Grande do Sul, uma proposta de alteração de uma lei estadual foi formulada para proibir a venda de animais em petshops e regulamentar o comércio de todas as espécies. A proposta é de autoria do deputado estadual do Rio Grande do Sul Luiz Marenco (PDT). "As imagens de animais afogados e abandonados foram de uma crueldade inaceitável. Isso reforça a urgência de aprimorarmos nossa legislação para protegê-los", disse em seu discurso na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul instaurou inquérito para investigar as circunstâncias que levaram à morte dos animais deixados em uma unidade da Cobasi em Porto Alegre. O petshop confirmou que os animais morreram afogados, em meio às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.