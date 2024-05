Minority Report? Como é a 'bola de cristal do crime' almejada por Tarcísio

Sistemas que envolvem reconhecimento facial, cruzamento de dados pessoais e uso de inteligência artificial podem gerar preocupações em relação a privacidade e possíveis riscos para os cidadãos, caso não sejam implementadas medidas adequadas de proteção de dados e garantias de transparência no uso dessas tecnologias.

A combinação de sistemas de reconhecimento facial, cruzamento de dados pessoais e uso de bancos de inteligência artificial pode resultar em informações de grande relevância. A precisão dessas tecnologias, bem como o armazenamento e uso seguro dos dados coletados, são questões que devem ser cuidadosamente consideradas. É essencial estabelecer mecanismos robustos de proteção de dados e transparência no uso de tais tecnologias para minimizar qualquer tipo de risco.

André Santos Pereira

O uso de tecnologias avançadas para prever crimes é uma tendência crescente em muitos países como uma ferramenta no combate à criminalidade. No entanto, para o especialista, é essencial garantir que essas iniciativas sejam implementadas de forma ética, legal e transparente. Embora tais sistemas possam trazer benefícios no auxílio à segurança pública e na prevenção de delitos, é necessário haver um equilíbrio entre a segurança e a proteção dos direitos individuais dos cidadãos.

Ilegalidade na presunção

Na opinião do advogado Fábio Chaim, especialista em direito criminal, o grau de segurança, com relação à invasão da privacidade dos cidadãos, depende do grau de acesso concedido para esta ferramenta com relação a dados sigilosos. Questões relacionadas com sigilo fiscal e bancário não podem ser acessadas livremente, mesmo pelos órgãos de segurança, dependendo de ordem judicial.