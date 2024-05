Mulher acha algema de sex shop e fantasia em doação ao RS: 'Nó na garganta'

Nas redes sociais, as pessoas se revoltaram ao ver o tipo de coisa que estava sendo doado. "Um abuso total. Estão desfazendo de lixos das casas", disse uma mulher. "Foi exatamente assim. Onde fiz as triagens doaram cuecas usadas, conjuntos de lingerie sexy (sabe aquelas que vem com espartilho? pois é), fora as várias roupas rasgadas e manchadas", compartilhou uma outra voluntária.

Vídeo terá parte 2

Renata ajuda na triagem de roupas às vítimas no RS Imagem: Arquivo pessoal

Renata é do Rio, mas morou no Paraná por 18 anos e decidiu colaborar para enviar ajuda aos gaúchos. A tragédia deixou dezenas de mortos e milhares de desabrigados, segundo a Defesa Civil.

Tenho um carinho especial pelo Sul e decidi colaborar porque acredito muito que pequenas atitudes fazem grandes ações. E, neste momento, o Rio Grande do Sul precisa de fato. Eu compartilho diariamente minha rotina nas redes sociais, então quando fui atuar como voluntária na triagem em um condomínio próximo ao meu [um grupo de gaúchas estava organizando doações], decidi filmar as triagens e as bizarrices que estavam ali no meio.

Além dos itens mostrados no vídeo, na segunda semana como voluntária ela também encontrou outros objetos que deveriam ser descartados ou que não terão qualquer tipo de utilidade no momento, já que as pessoas perderam suas casas.