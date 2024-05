A teoria controversa que afirma que Jesus foi casado e teve filhos

Para defender a união, os dois afirmam que Asenath se converteu à adoração de um Deus único por meio do jejum e do arrependimento.

Wright explica que no início do cristianismo a Bíblia era igual ao livro sagrado dos judeus. Por isso, algumas figuras fundamentais no Velho Testamento são encaradas como sendo, também, Jesus - mas sob outros nomes. Joseph é uma delas.

Os autores de "The Last Gospel" também afirmam que o protagonista da história em questão é Jesus, mas o pesquisador da universidade rebate, afirmando que não existe indício no texto — e nem nos outros 90 manuscritos encontrados ao longo dos séculos — de uma ligação entre Joseph e Jesus.

Mark Goodacre, professor de estudos religiosos da Universidade Duke, falou ao canal ABC que também é "cético" quanto às descobertas feitas pelo livro. "Eu não acho que essas afirmações têm qualquer credibilidade, não há evidência nesse texto nem em qualquer outro lugar que Jesus foi casado com Maria Madalena, muito menos que eles tiveram filhos", afirma.

Apesar de ter ganhado atenção quando foi publicada, em 2014, essa teoria não foi a primeira a apontar que o filho de Deus formou uma família em vida.

Um fragmento de um papiro egípcio intitulado "Evangelho da esposa de Jesus", descoberto em 2012, continha a frase: "Jesus disse a eles, 'minha esposa'". Análises destacam que o documento foi escrito centenas de anos após a morte de Cristo.