Padre que puxou bebê durante batismo é afastado para retiro espiritual

Mulher vai para trás após a menina se agitar e chorar, quando o padre dá um "puxão" no pescoço da criança. A mulher, então, chega a segurar a mão do religioso para retirá-la do pescoço da menina. Na sequência, o padre chega a dizer: "Agora foi. Pronto. Graças a Deus"

A mulher que segurava a menina tenta sair do local, mas o padre a chama para tirar uma foto "bonita" mesmo com a bebê chorando muito. Eles posam para o registro. O vídeo, com duração de 38 segundos, acaba na sequência.

O registro foi compartilhado nas redes sociais no sábado por uma das presentes na cerimônia. "Olhem aí, pessoal. Um momento que deveria ser pura benção para a pequena [nome omitido pela reportagem para preservar a criança] e seus familiares, se tornou um momento triste e de revolta por falta de compreensão do nosso pároco", escreveu.

Diocese de Nova Friburgo, responsável pela paróquia, divulgou o comunicado do religioso no Instagram. Porém, a diocese colocou o texto como "nota de retratação do padre". Na publicação, internautas se dividiram entre as pessoas que defenderam Schueller e os que criticaram o religioso pela atitude.