Vídeo mostra padre dando 'puxão' em pescoço de bebê durante batismo no RJ

A mulher que segurava a menina tenta sair do local, mas o padre a chama para tirar uma foto "bonita" mesmo com a bebê chorando muito. Eles posam para o registro. O vídeo, com duração de 38 segundos, acaba na sequência.

O registro foi compartilhado nas redes sociais no sábado por uma das presentes na cerimônia. "Olhem aí, pessoal. Um momento que deveria ser pura benção para a pequena [nome omitido pela reportagem para preservar a criança] e seus familiares, se tornou um momento triste e de revolta por falta de compreensão do nosso pároco", escreveu.

Padre pediu "perdão" em comunicado divulgado no domingo (26). O texto, publicado na página do Facebook da paróquia, discorre que, "movido pelo espírito de Concórdia e de paz", o padre pedia perdão a todos os que se sentiram entristecidos por sua atitude. Schueller disse reconhecer sua "falta de caridade" com a família, com a menina e os convidados.

Religioso afirmou que a família entrou em contato após o batismo e que ele pediu perdão pelo ocorrido, que não foi "intencional". "Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária".

Diocese de Nova Friburgo, responsável pela paróquia, divulgou o comunicado do religioso no Instagram. Porém, a diocese colocou o texto como "nota de retratação do padre". Na publicação, internautas se dividiram entre as pessoas que defenderam Schueller e os que criticaram o religioso pela atitude.

A reportagem procurou a Paróquia de São Sebastião, o padre e a Diocese de Nova Friburgo, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.