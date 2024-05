Grupos que saquearam empresas em meio a resgates no RS são desarticulados

Uma operação policial hoje de manhã desarticulou duas quadrilhas ligadas a facções criminosas do Rio Grande do Sul por suspeita de saquear 17 empresas em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Ação cumpriu oito mandados de prisão e 25 ordens de busca e apreensão. Operação, que contou com a colaboração da Marinha, foi feita em conjunto entre as polícias Civil, Militar e Federal. A Justiça de Eldorado do Sul autorizou o envio imediato de alimentos e itens de limpeza apreendidos em ações policiais às vítimas das chuvas, conforme revelou o UOL.

Após a ação de hoje, já são 30 suspeitos presos por associação criminosa e receptação desde o começo das investigações. As operações policiais tiveram início no dia 11 de maio.