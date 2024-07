Duas pessoas morrem em queda de avião no interior de MT

A queda ocorreu em uma área de plantação de eucaliptos e provocou um incêndio. Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica atuam na ocorrência. Ainda não há identificação oficial da aeronave, tampouco as causas do acidente. O fogo foi controlado, de acordo com os bombeiros.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), responsável pela investigação de acidentes com aeronaves, foi acionado para apurar as causas do acidente aéreo.