Justiça manda soltar filha do bicheiro Piruinha presa suspeita de extorsão

A defesa de Monalliza entrou com um pedido de Habeas Corpus, que foi concedido parcialmente. A sessão de julgamento teve unanimidade nos votos em favor da soltura. Processo corre em segredo de justiça.

Prisão

A mulher tinha sido presa suspeita de extorsões e de integrar uma organização criminosa. A prisão ocorreu no dia 19 de junho no Morro do Vidigal durante operação do Ministério Público e da Polícia Federal, após Monalliza ficar dois anos foragida.

Piruinha, a filha e o PM Jeckson Lima Pereira eram investigados pela morte de um comerciante de carros. Os três foram absolvidos pelo homicídio de Natalino José do Nascimento Espíndola, mas Monalliza ainda era procurada pelo crime de extorsão ao mesmo homem, que teria uma dívida com ela.

Segundo o Ministério Público, Monalliza e membros da organização criminosa fizeram graves ameaças à Natalino. ''Eles foram obrigados a entregar pagamentos da empresa e transferir para os denunciados terrenos e até os próprios apartamentos onde moravam.''

O advogado Rafael Faria disse ao UOL na ocasião que o caso ''é uma ramificação de um processo do Júri anterior''. ''A mesma já foi absolvida e comprovada sua inocência e que de igual forma será demonstrado nesse.''