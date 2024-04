Justiça absolve bicheiro Piruinha de acusação de mandar matar comerciante

A Justiça do Rio absolveu o bicheiro José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha, das acusações de que teria mandado matar o comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, o Neto, em 2021.

O que aconteceu

Além de Piruinha, também foram absolvidos uma filha dele, Monalizza Neves Escafura, e o PM Jeckson Lima Pereira. O policial fazia a segurança de Piruinha na época do crime. Com isso, as prisões preventivas do bicheiro e da filha foram revogadas, e as medidas cautelares determinadas contra Jeckson, anuladas.

Piruinha, Monalizza e Jeckson foram julgados pelo 3º Tribunal do Juri. Os bens dos três que estavam apreendidos também foram liberados.