'Assaltado, tropecei correndo e acordei 13 dias depois sem parte do rosto'

É o que faz sentido olhando as minhas cicatrizes. Se você olhar de certo ângulo no meu rosto, você vê que 'um quadrado' saiu —além da cicatriz no olho e na testa, onde pegaram as quinas. O impacto arrancou minha mandíbula.

Eu imagino que o tênis que eu estava usando, que não era próprio para corrida, tenha saído do meu pé. Um pessoal me acudiu e eu fui levado para a Santa Casa de São Paulo.

Ele tem uma marca de óculos em São Paulo Imagem: Reprodução/Redes sociais

Também levaram a minha mandíbula em um saco de gelo, mas não recolocaram. Meus pais me localizaram 16 horas depois e fui transferido para um hospital particular. Minhas lesões principais foram na mandíbula e nos dentes.

Eu perdi pele e, para cobrir, pegaram um pedaço do meu antebraço para tentar fechar a ferida. Não funcionou, o retalho morreu, e fizeram um novo com um pedaço do meu ombro. Só acordei 13 dias depois, no dia 28 de outubro.

'Não conseguia falar'

Eu não tinha espelho, não tinha câmera de selfie. Não conseguia ver o que tinha acontecido, mas fui colocando o dedo e estava sangrando. Não conseguia mexer o braço e o ombro esquerdos porque estava recém-operado.