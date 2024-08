Justiça mantém prisão de suspeito de matar ex envenenada com milk-shake

Vitória da Conceição Pereira morreu na madrugada de segunda-feira (5). Ela já possuía uma medida protetiva com o ex-companheiro. Uma semana antes do crime, o homem invadiu a casa da vítima armado com uma faca.

O suspeito foi preso na terça-feira (6). A Justiça do Rio de Janeiro havia emitido um mandado de prisão contra Deivid Nascimento Santana, 30. O homem foi localizado em Rio das Pedras (RJ). Testemunha disse à polícia que o suspeito teria dito ao homem que entregou a bebida a vítima que gostava de milk-shake de morango.

Ex-namorado teria usado nome falso para planejar o crime. O delegado Bruno Gilabert, à frente da investigação, afirmou que Deivid fingiu que ainda era namorado de Vitória, usou outro nome e convenceu moradores a contratarem a vítima como faxineira. Em entrevista ao Balanço Geral, da TV Record, o delegado disse que deu para essas pessoas a bebida envenenada para que fosse entregue a ex-companheira, dizendo que era uma surpresa.

Vitória foi levada ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal no domingo (4), mas não resistiu. Segundo a investigação, em princípio, os contratantes não têm relação com o crime. "Houve a indução dessas pessoas a erro, mas ainda estamos apurando as circunstâncias desse envolvimento", esclareceu o delegado.

Polícia suspeita que havia veneno de rato na bebida. Material foi encaminhado para perícia.