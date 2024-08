Suspeito de envenenar ex teria dito sabor de milk-shake que vítima gostava

Depoente contou que entregou o milk-shake para Vitória e deixou o local. Uma hora depois, ele recebeu uma ligação da mulher pedindo socorro. Ele voltou e a levou ao hospital.

Investigadores dizem que um vídeo mostra Deivid comprando o milk-shake. Câmeras de segurança flagraram o homem fazendo o pedido e aguardando cerca de cinco minutos para retirá-lo.

Crime foi planejado e premeditado, diz delegado. "Não foi um crime de ímpeto, muito pelo contrário. Algo pensado", acrescentou Bruno Gilaberte ao RJ2.

Relembre o caso

A jovem de 23 anos morreu após tomar um milk-shake que estaria com veneno no município de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que foi preso.

Vitória da Conceição Pereira morreu na madrugada de segunda-feira (5). Ela já possuía uma medida protetiva com o ex-companheiro. Uma semana antes do crime, o homem invadiu a casa da vítima armado com uma faca.