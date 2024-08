Promotor é suspeito de cobrar R$ 3 milhões de empresário para arquivar ação

A PF disse ter conseguido confirmar a denúncia feita pelo empresário. Ainda conforme o órgão, a investigação registrou o recebimento de parte do valor exigido pelo promotor a ser pago pelo investigado.

Em nota, o Ministério Público do Piauí afirmou que, ao tomar conhecimento da denúncia, cooperou com a investigação. O órgão ressaltou que o servidor é investigado por suspeita de ter "pleiteado vantagem indevida para sustar inquérito" e destacou que essa conduta não condiz com os valores da instituição.

O Ministério Público reafirma seu papel de instituição que representa os interesses sociais, a integridade na Administração Pública e o combate ao crime e à corrupção, trabalhando de forma imparcial pela promoção da Justiça [...] O MPPI prosseguirá cumprindo seus deveres e atribuições. Independentemente do investigado, o compromisso da instituição é com a Justiça.

Ministério Público do Piauí, em nota

O promotor poderá responder por concussão. O crime consiste na conduta de exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, conforme a PF. Como o promotor investigado não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

A Polícia Federal não informou qual é a investigação contra o empresário que sofreu a tentativa de extorsão. Também não foi divulgado o nome do empresário e, por isso, não foi possível localizá-lo.