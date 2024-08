Mãe de jovem morta diz que viu troca de mensagem da filha com o suspeito

Em outubro do ano passado, a adolescente saiu de casa. Segundo a mãe, na época, chegou a achar que ela estava desaparecida. Ela diz que registrou um boletim de ocorrência. Mas no dia seguinte, a filha explicou que estava morando com uma amiga. "A gente continuava se vendo, eu mandava dinheiro para ela, ela dormia algumas vezes aqui em casa, minha filha era a minha melhor amiga, era muito inteligente e doce, foram apenas alguns meses de desavenças", destacou.

Último contato de Giovana com a mãe foi no dia 20 de dezembro de 2023, um dia antes de desaparecer. "Conversei normalmente com ela no dia 20 de dezembro, mas no dia 21 ela não me mandou mensagem. Achei estranho porque a gente conversava muito. No dia 22, ela continuava sem me atender, e o seu celular já não recebia mensagens", contou a mãe.

Patrícia detalhou que procurou a polícia no dia 23 de dezembro. Ela acrescentou que também começou a procurar pela filha por contra própria. "Fiz contato com o Brasil inteiro, falei com todos os amigos, fiquei paranoica procurando a localização dela nas redes sociais", relatou.

Cadáver foi localizado em um sítio na terça-feira (27) após a Polícia Militar receber uma denúncia. Policiais precisaram do auxílio de um trator para recuperar o corpo, que estava em avançado estado de decomposição.

Empresário e caseiro, suspeitos de envolvimento no crime, foram presos em flagrante, mas liberados após pagamento de fiança. Gleison Luís Menegildo, 45, empresário e dono da propriedade rural, e o caseiro Cleber Danilo Partezani, 42, negam participação no homicídio.

"Passei os últimos oito meses procurando minha filha"

A mãe de Giovana diz que sabia que havia algo errado. "A minha filha jamais ficaria sem entrar em contato comigo e com os avós", avaliou. "O desaparecimento de um filho é você ir para o inferno, e a morte é você descer um pouco mais. Passei os últimos oito meses procurando minha filha todos os dias", lamentou.