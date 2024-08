Problema no GPS leva a cancelamento de voos no Aeroporto de Guarulhos

Latam também registrou atrasos, mas situação já foi normalizada. A companhia informou que algumas decolagens — sem especificar quantas — foram afetadas nesta manhã por "questões técnicas" do aeroporto, "fato totalmente alheio ao controle da Latam".

Concessionária confirma problema e ainda trabalha para resolvê-lo. Ao UOL, a GRU Airport disse que as equipes técnicas trabalhando em conjunto para identificar e solucionar a falha. "Devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS) que é específico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentam atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos. Os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente", reforçou.

FAB colabora com investigação. O DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) apoia a administração do Aeroporto de Guarulhos para identificar as causas do problema, informou a Aeronáutica.

Uma aeronave do GEIV (Grupo Especial de Inspeção em Voo) realizou a inspeção no entorno do aeródromo. "O DECEA informa, ainda, que dispõe de procedimentos alternativos ao sistema de navegação, permitindo a continuidade de pousos e decolagens sem interrupções", diz o comunicado.

No momento, segundo a FAB, as operações aéreas em Guarulhos ocorrem normalmente.