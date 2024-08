Familiares do voo da Voepass que caiu em Vinhedo decidem criar associação

Famílias também desejam representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses de seus associados. "Vamos exigir a apuração em todas as esferas administrativas e judiciais, cível e criminal, das causas que levaram à queda do avião da empresa Voepass. Também queremos auxiliar os familiares das vítimas do voo 2283 a obter junto ao poder público e aos responsáveis pelo evento todas as informações pertinentes sobre o sinistro, bem como o apoio ao reconhecimento de seus direitos", acrescentou Maria de Fátima.

Representantes da associação serão definidos em assembleia. "O próximo passo é fazer uma eleição interna", disse a mãe da médica Arianne Albuquerque Risso.

Familiares planejam processar a União, acionando na Justiça a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a Latam e a Voepass. A Latam tem um acordo de codeshare com a Voepass. Ou seja, passageiros podem comprar viagens pela Latam e viajar em voos operados pela Voepass.

O acordo faz com que a Latam seja corresponsável pelo serviço prestado, dizem especialistas ouvidos pelo UOL. Em nota, a Latam esclareceu que "a empresa operadora do voo é quem responde por toda a gestão técnica e operacional". Isso inclui "o atendimento aos passageiros nos aeroportos, o próprio voo e as suas eventuais contingências". A empresa disse ainda o cliente é avisado de que o voo será operado por outra companhia. O aviso ocorre "já no momento da busca pela passagem, antes mesmo do cliente decidir pela compra".

Familiares vão a Brasília acompanhar divulgação de relatório

A maioria das famílias das vítimas do voo vão viajar para Brasília para acompanhar divulgação de relatório preliminar. A Voepass informou que irá custear a viagem de dois representantes por vítima.