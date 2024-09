Pai e filho morrem na mesma rua em intervalo de 8 anos vítimas de acidentes

Um jovem de 28 anos morreu vítima de um acidente na mesma rua na qual seu pai foi atropelado 8 anos antes, em Jaraguá do Sul (SC).

O que aconteceu

Augusto Baader sofreu acidente de trânsito na rua Domingos da Rosa, bairro Ilha da Figueira, no domingo (1º). Na ocasião, o jovem dirigia uma motocicleta quando colidiu contra um ciclista de 16 anos, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Baader sofreu múltiplos ferimentos, além de uma parada cardiorrespiratória, e morreu no local. O menor de idade envolvido no acidente precisou ser hospitalizado com ferimentos no rosto, na cabeça e nas pernas. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.