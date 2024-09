Prisões têm 57% dos brasileiros que vivem em domicílios coletivos, diz IBGE

Conforme o Censo, 479.191 pessoas estão em penitenciárias, centros de detenção ou similares no Brasil — maior fatia de moradores em domicílios coletivos. De todos os moradores de domicílios coletivos, o número representa 57,2% do total — 0,2% da população total brasileira.

Número de pessoas vivendo em presídios é superior ao de pessoas vivendo em asilos, ou em abrigos ou pensões, segundo o IBGE. A segunda categoria de moradia coletiva com maior número de habitantes é asilo ou casas de longa permanência para idosos, com 160.784 pessoas. O número representa 19,2% das pessoas que moram em domicílios coletivos no Brasil.

Maior parte das pessoas residentes em penitenciárias fica no Sudeste. 52% do total da população dos presídios fica no Sudeste. Em outras regiões, 16,5% da população total dos presídios brasileiros reside no Nordeste, 14,7% no Sul, 10% no Centro-Oeste e 6,8% no Norte.

O IBGE considera residente de uma penitenciária aquela pessoa que foi condenada ou que está há 12 meses em detenção.