Avião da Voepass tem problema técnico durante voo para SP e retorna para MG

Voo da Voepass que fazia a rota Ipatinga (MG) a Congonhas (em São Paulo) precisou fazer um pouso não programado na tarde da terça-feira (10).

O que aconteceu

Aeronave saiu do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Ipatinga, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas precisou alterar a rota e retornar ao aeroporto da cidade mineira. Em nota, a Voepass explicou que o avião apresentou problemas técnicos durante o voo 2231, o que tornou necessário o pouso emergencial por medidas de segurança.

Voepass não informou quantos passageiros estavam no voo. A empresa ressaltou que todos os passageiros "foram atendidos dentro das normas previstas pela Agência Nacional de Aviação em resolução aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos". Ninguém ficou ferido.