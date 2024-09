Frente fria tá chegando: veja onde haverá chuva preta e céu 'apocalíptico'

Além da chuva preta, há previsão de granizo e tempestades isoladas. A frente fria traz o risco de temporais com raios e queda de granizo em pontos localizados. A chuva será moderada a forte, com maior impacto no centro e norte do Rio Grande do Sul.

Impactos em São Paulo

São Paulo não terá chuva preta, mas enfrenta fuligem no ar. Na capital paulista, moradores já testemunharam a queda de fuligem, partículas finas de carbono provenientes das queimadas no interior do estado. Esse fenômeno foi registrado nesta quarta-feira (11) na zona oeste da cidade, informou o Climatempo.

O interior de São Paulo está sendo afetado pelas queimadas. Incêndios em várias áreas têm gerado plumas de fumaça que cobrem cidades inteiras. Um redemoinho de fumaça foi observado na região de Mococa, demonstrando a gravidade da situação.

A chegada de uma frente fria poderá trazer chuvas que ajudarão a dispersar a fumaça. As precipitações esperadas para o final de semana podem reduzir os focos de incêndio e melhorar a qualidade do ar em São Paulo, embora não se espere a ocorrência de chuva preta.

Riscos e preocupações

A chuva preta no Sul está ligada a altos níveis de poluição atmosférica. A fuligem, composta por partículas de carbono, se mistura com a umidade das nuvens, resultando em chuva contaminada. Isso pode ter consequências ambientais graves, afetando solos, corpos d'água e vegetação, alerta o governo do Rio Grande do Sul.