Quando vai chover em São Paulo? Veja previsão do fim da seca

A população paulistana espera ansiosamente por chuva, mas a previsão não é animadora. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, a regularidade das chuvas só deve retornar a partir da segunda quinzena de outubro. Até lá, o cenário de secura extrema, calor e poluição seguirá predominando na capital.

Há previsão de chuva para São Paulo domingo (15) e segunda (16). Chuvas isoladas podem ocorrer, mas não serão suficientes para melhorar significativamente a qualidade do ar. Domingo e segunda-feira há previsão de garoa para a capital, mas sem chuva forte. As temperaturas ficam entre 16ºC e 21ºC (domingo) e 14ºC e 18ºC (segunda). Segundo o Climatempo, apenas a partir de meados de outubro a cidade poderá ter pancadas regulares de chuva.

A qualidade do ar está severamente comprometida. Com índices de poluição "muito ruins", os moradores da cidade enfrentam problemas respiratórios agravados pela alta concentração de monóxido de carbono. A fumaça encobriu o céu de São Paulo, deixando o ar irrespirável.

Mapa de qualidade do ar da Cetesb mostra onde o ar esteve praticamente irrespirável neste domingo Imagem: Reprodução/Cetesb

Os piores índices de umidade do ar foram registrados em cidades no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Ao todo, nove cidades registraram índices menores do que 10%. Com isso, as cidades chegaram perto de registrar a umidade do ar como a do Atacama, no Chile, considerado o deserto mais seco do mundo, onde a taxa é de 5%. Outras dezenas de cidades registraram índices até 20% — o que é considerado muito abaixo do recomendado para a saúde.

Confira os índices de umidade do ar em SP: