Qual loteria é mais 'fácil' de ganhar no Brasil? Veja chances de cada uma

Estimativa do prêmio: o último bilhete de maior valor premiado foi de R$ 500 mil, na última sexta (6).

Quem ganha: o valor mais alto fica com quem acerta o bilhete do primeiro prêmio. Nesta loteria, as probabilidades foram feitas com a compra do bilhete completo.

Como funciona a aposta: diferentemente dos outros jogos, na Loteria Federal, o bilhete completo é dividido em 10 frações e tem o valor padrão de R$ 40 (completo). Os apostadores podem adquirir frações individuais, que custam R$ 4. Mas, o valor do bilhete varia conforme o tipo de sorteio: nas extrações regulares (realizadas às quartas e sábados), o preço é de R$ 40 (R$ 4 por fração). Já nas extrações especiais, como a de Natal e a Milionária Federal, o bilhete custa R$ 100 (R$ 10 por fração).

Fontes: Leandro de Lima professor do Instituto de Matemática - INMA - UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e de Gilcione Costa, professor do Departamento de Matemática da UFMG.