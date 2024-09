Superlotada e temida por presas: como é prisão de Deolane no agreste de PE

Estrutura da unidade. A CPFB tem área destinada a visitas familiares, banho de sol, biblioteca, enfermaria e local de prática esportiva. No entanto, não tem local apropriado para assistência religiosa ou visitação intima - apesar de serem direitos assegurados. Apesar da superlotação, as condições do estabelecimento foram avaliadas como boas.

Mulheres temem ser transferidas para lá. Segundo relatório do CNJ de 2022, as mulheres dos presídios de Pernambuco vivem em um contexto em que brigas e agressões são frequentes. Elas são submetidas a isolamento preventivo, e temem serem transferidas para outras unidades como forma de castigo. "Sobretudo a Colônia Penal Feminina de Buíque", destaca o relatório.

Deolane tem colegas de presídio "famosas". Duas detentas da CPFB são conhecidas do nacionalmente: as Canibais de Garanhuns. Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva cumprem pena por uma série de crimes brutais, que envolvem assassinato, prática de canibalismo e ocultação de cadáveres.