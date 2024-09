Suzane pode assumir vaga no TJ-SP? Edital diz que não, mas há brecha no STF

Se for aprovada e o TJ-SP barrar a nomeação, Suzane precisará recorrer à Justiça. "É provável que a candidata tenha de judicializar a questão para provar inexistir a incompatibilidade do crime ou da pena com o cargo em questão. O problema é que, inicialmente, ela terá de litigar [questionar] no foro estadual de São Paulo perante o mesmo Tribunal de Justiça que promove o concurso", pondera Marques.

O que faz o escrevente

O escrevente judiciário é o servidor que organiza os serviços administrativos e técnicos no fórum da comarca. Ele acompanha o andamento de processos e faz atendimento ao público. Além disso, o funcionário elabora e confere documentos e controla o material de expediente.

Média é de 318 candidatos por vaga. De acordo com o TJ-SP, estão sendo oferecidas 572 vagas para as circunscrições judiciárias de todas as regiões do estado, sendo 300 vagas para a capital. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e o ensino médio completo. Atualmente, Suzane faz curso superior de direito no campus de Bragança Paulista, onde reside. Foram 181.966 candidatos inscritos.

*Com informações do Estadão Conteúdo