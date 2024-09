Carga de explosivos é encontrada em carro na divisa de MG com SP; vídeo

Um carro foi encontrado com explosivos e artefatos usados em roubos de carro forte na divisa entre Minas Gerais em São Paulo.

O que aconteceu

A Polícia descobriu uma carga de explosivos em um carro em uma propriedade. A apreensão aconteceu na cidade de Guaranésia (MG), cidade próxima à divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo, na última sexta-feira (13).

Esquadrão antibomba do Grupo Especial de Reação foi acionado. No imóvel onde o carro estava, foram encontrados, ainda, artefatos utilizados em assaltos a carros fortes, segundo a polícia. Ainda de acordo com agentes, o kit já estava pronto para detonação e o carro, blindado, tinha até um suporte para metralhadora.